بعد تدريب الطيارين.. #هولندا تزود #أوكرانيا بمقاتلات «إف 16»

قررت هولندا، إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين علي هذه الطائرات.

وكشفت مصادر أن الحكومة الهولندية قادت مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين خلال الأسابيع الماضية؛ لدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الموافقة على تسليم الطائرات لأوكرانيا.

وبعد أسابيع من الضغوط من كييف والحكومات المتحالفة معها، أعلن بايدن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة سوف تدعم جهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات. ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن أحد المصادر قوله إن هولندا والدنمارك تقود الدول المتحالفة لإعداد الطيارين بدعم من بريطانيا وبلجيكا، وإن الحكومة الهولندية تبحث بالفعل، وتتباحث مع حلفائها، بشأن خطط النشر المحتملة للطائرات.