تُوفي عن عمر 71 عامًا.. «#ميكي_جاغتياني» من سائق تاكسي إلى مليادير

تُوفي الملياردير الهندي ميكي جاغتياني، مؤسس شركة لاندمارك، أمس، عن عمر ناهز الـ 71 سنة، تاركًا وراءه إرث هائل لمجموعة الأعمال التجارية الرائدة المملوكة للعائلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

بدأ حياته العملية كسائق تاكسي، ليصبح بعد رحلة كفاح أحد مليارديرات عاصمة المال والأعمال في الشرق الأوسط، بدأها بمتجر واحد في البحرين في عام 1973.

خلال حياته الدراسية حدثت حادثة حولت من مجرى حياته، وهي وفاة والده، وحينها اتجه للسفر إلى بريطانيا ليستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته، وقرر وقتها العمل كسائق تاكسي لسنوات قليلة استطاع خلال عمله هذا جمع 6000 دولار.

بعد بريطانيا، توجه "جاغتياني" إلى البحرين، ليبدأ فصلًا جديدًا من حياته، ليفتح محالا متخصص ببيع ألعاب الأطفال ليكون أول فروع مجموعته "لاندمارك".

ولم تسر الأمور في البحرين كما كان يتصور "جاغتياني"، وواجه العديد من المصاعب المادية والإدارية، وفي النهاية وبعد صبر تمكن من تحقيق نجاح وربح المال كبير.

بعد أن نجح في أولى محطاته الخليجية وبدأ في إنشاء علامات تجارية جديدة تنوعت بين الأزياء والإلكترونيات والأثاث والعيادات الصحية والفنادق ليصبح فيما بعد واحداً من أثرياء العالم، ووضع هدف أمامه في التوسع لزيادة حجم عمليات المجموعة إلى 5.2 مليارات دولار وتوسيع متاجرها إلى 1200 متجر بحلول عام 2015.

ومن هنا انطلقت لاند مارك في مسيرة النمو لتصبح مجموعة عالمية تحتل مساحة 124 مليون قدم مربع في عالم التجزئة في دول الخليج، والإمارات ودبي بالتحديد، والأردن، ومصر والهند.

وتندرج تحت عدد من العلامات التجارية المعروفة عالميا ومنها، هوم سنتر، وسنتربوينت، ومحل الأطفال، وشومارت، وسبلاش، ولايف ستايل، وبيوتي باي، وكيو هوم ديكور، وماكس، شو اكسبرس، وإي ماكس، والعديد من الفروع لعلامات تجارية عالمية مثل، نيو لوك، وآفترشوك، وكوتون وغيرها المزيد.