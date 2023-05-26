بعد الزلزال.. سفارة #المملكة بـ #اليابان تتابع سلامة المواطنين في #طوكيو

قالت سفارة المملكة في اليابان: إنها تتابع آثار الزلزال، وسلامة المواطنين السعوديين، مهيبةً بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم "09055833862".

و ضرب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل طوكيو، اليوم، حسبما أفادت وكالة الأرصاد اليابانية.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على على عمق 50 كيلومتراً، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية، اهتزت على أثره بنايات كبيرة في العاصمة.

واستبعدت في الوقت نفسه خطر حدوث تسونامي، موضحةً أن خدمات القطارات توقفت لفترة وجيزة في المنطقة وأغلقت مدارج مطار ناريتا، وهو بوابة دولية إلى طوكيو، مؤقتاً عند وقوع الزلزال .