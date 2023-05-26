نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من «#التجارة» إلى «#التعليم»

نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم، تفاصيل قرار نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

وأصدر مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 720 بتاريخ 1444 / 10 /26 هـ، بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 23552 بتاريخ 5 /4 /1444هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من وزيري التجارة والتعليم رقم 11516 بتاريخ 24 /3 /1444هـ، في شأن طلبهما نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

وتضمن القرار نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم، وقيام وزارة التعليم بعكس الاختصاص -المشار إليه في البند أولاً من هذا القرار- في مشروع نظام التعليم، إضافةً إلى استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية إلى حين نفاذ مشروع نظام التعليم.