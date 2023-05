رائد الفضاء السعودي #علي_القرني يبدأ تجارب #الاستمطار_الصناعي (فيديو)

بدأ رائد الفضاء السعودي على القرني، اليو الجمعة، تجربة الاستمطار الصناعي، بقوله في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة «تويتر»: «أبدأ اليوم في تجربة الاستمطار التي ستساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50%».

كان رائدا الفضاء، ريانة برناوي، وعلي القرني، بدأ مهامها في محطة الفضاء الدولية بإجراء التجارب العلمية المقامة لأول مرة في الفضاء الخارجي، أمس.

وقالت ريانة برناوي، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية.

The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW

— Ali Alqarni (@AstroAli11) May 26, 2023