غدر الصديق.. سبب مقتل #مبارك_الرشيدي في #الكويت

سبب مقتل مبارك الرشيدي في الكويت، هذا ما يبحث عنه الآلاف في العالم العربي، بعد اتضاح تفاصيل الجريمة المروعة.

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تفاصيل الجريمة التي شارك فيها وافد مصري بإخفاء معالمهم والسفر إلى بلاده.

وأكدت أن مبارك الرشيدي اكتشف أن صديقه الكويتي (حسن) مع الوافد المصري يتعاطيان المخدرات في "تركته".

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالجريمة البشعة، وتفاعل الآلاف مع تطوراتها.

سبب مقتل مبارك الرشيدي في الكويت

يقول حسا حمل اسم "شعيب المويزري" على "تويتر": "يجب أن يكون القصاص عاجلاً من القاتل وجميع شركاؤه في هذه الجريمه البشعة.. ونسأل الله أن يرحم مبارك علي الرشيدي برحمته الواسعة وأن يرفع درجاته في جنات النعيم ويغفر له ويتجاوز عنه.. وخالص التعازي لأهله وذويه ونسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

فيما قال حسا حمل اسم "مها": "حان وقت تعليق الروؤس بقصر نايف أصبحا أمرا ضروريا .. الجرائم تردع بالمشانق اللي يعترف بجريمته هذا مايقعد ولا ثانية على طول يتعلق راسه".

فيما غرد حساب "محمد مبارك الفجي": "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.. نعزي أنفسنا وعائلة العويمري بوفاة المغفور له بإذن الله مبارك علي الرشيدي.. اللهم ارحمه واغفر له".

أعلنت السلطات الكويتية أن الطب الشرعي انتقل إلى موقع العثور على الجثة، وجار التعرف على هوية صاحبها وتسجيل قضية بالواقعة.

وفي 13 مارس الماضي، أبلغ عن اختفاء الشاب مبارك الرشيدي في ظروف غامضة في منطقة كبد بمحافظة الجهراء، وأثار اختفاؤه ضجة كبيرة في البلاد وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد شهر من تغيبه أفادت وسائل إعلام كويتية بانطلاق حملة شعبية للبحث عن مبارك الرشيدي، فيما قادت عملية البحث قطاعات وزارة الداخلية الكويتية بمشاركة عدد كبير من المواطنين والمتطوعين بالبحث.