زفاف_الحسين.. تشابه #رجوة آل سيف وحماتها #الملكة_رانيا يثير إعجاب الجمهور (صور)

قبل أيام وعلى وقع أغنيات التراث الأردني، أقامت الملكة رانيا العبدالله، حفلة حناء في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان، كأولى الاحتفالات بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

حضر الحفل عدد من أميرات العائلة الملكية، ومايقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله صورا من حفل حناء خطيبة ابنها رجوة آل سيف في عمان. وكتبت: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا".

الصور المبهجة أثارت إعجاب رواد مواقع التاوصل الاجتماعي، الذين أكدوا وجه التشابه بين رجوة وحماتها من حيث الإطلالات وقصات الشعر وطريقة الكلام.

وتستعد العائلة المالكة الأردنية لحفل زفاف الصيف بزواج ولي العهد الأمير حسين هذا الشهر.

في سبتمبر، أُعلن أن حسين، 28 عامًا، خريج ساندهيرست، من المقرر أن يتزوج المهندسة المعمارية السعودية المولد رجوة آل السيف، 28 عامًا أيضًا، بعد حفل خطوبة في منزل عائلة العروس في الرياض.

رفاف الحسين ورجوة آل سيف

الزواج بشكل رسمي سيكون في الأردن في 1 يونيو، ويقام حفل الاستقبال قصر الحسينية الذي يمتد على مساحة 40 هكتارا.

من المتوقع أن يكون الحدث مليئًا بالبهجة، لذلك فلا عجب أن يؤكد الضيوف على نطاق واسع دعواتهم.

وتشمل قائمة كبار الشخصيات المؤكدة، ولي العهد الدنماركي فريدريك وزوجته ماري، وكذلك الأميرة هيساكو والأميرة تسوغوكو.

وأكد ملوك هولندا أيضًا أنهم سيكونون هناك للاحتفال بنشر مشاركة على موقعهم على الإنترنت.

سيحضر جلالة الملك ويليم ألكسندر وجلالة الملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاثرينا-أماليا، أميرة أورانج، يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، الاحتفالات المحيطة بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين ورجوة خالد السيف.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين يعتزمون الانضمام إلى الاحتفالات، ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد - الذين حضروا مؤخرًا تتويج الملك تشارلز الثالث - وولي عهد النرويج هاكون.

ليس من المعروف حاليًا ما إذا كان أي من أفراد العائلة المالكة البريطاني سيحضر حفلات الزفاف القادمة - ومع ذلك ، فإن العائلتين تتشاركان علاقات ودية.

في عام 2018، استضاف الأمير حسين أمير ويلز خلال جولة في الشرق الأوسط، والملكة رانيا هي أيضًا عضو مجلس إدارة جائزة إيرثشوت، التي أطلقها الأمير وليام في عام 2020.