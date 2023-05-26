منقذ الأب وأطفاله الثلاثة من الغرق يروي “لحظات الفزع” في حفرة شاطئ المردومة

أنقاذ شاب أبا وأبناءه الثلاثة من الغرق في شاطئ المردومة بالجبيل الصناعية، بعد أن كان الموت قريبا منهم.

لم يستطع "سالم الشمري" أن يرى الأطفال والأب في حالة مروعة وعلى وشك الموت دون أن يحرك ساكنا، فهرول مسرعا مقتحما المياه لإنقاذهم.

وعن الواقعة، قال سالم الشمري: "المنطقة اللي نسبح فيها خطرة، اللي يجي من خارج الجبيل ما يعرف خطورتها، أكبر واحده من الاطفال كان عمره 7 سنوات وكان يجيد السباحة، في لمحة بصر حاول الرجل يسحب أولاده لكن ونزلوا في حفرة".

وأضاف في لقاء ببرنامج "ياهلا" على "روتانا خليجية": "ما قدر يخرج الأبناء كلهم، وأنا كان معي عيالي، على طول دخلت وراه البحر ولما وصلت لعنده، سحبته، لقيته سحبني، وفوجئت إن مافي أرض تحتنا".

وتابع: "الحمد لله بقدرة قادر الله ساعدني في إخراجهم، حتى طلعنا، أول ما وقف معي سحبت عياله ومشيت ومشى معي وبلغنا الإسعاف والحمد لله كلهم بخير".