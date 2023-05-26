ميسي و #دي_ماريا في #الهلال.. وإعلان الصفقة التاريخية في هذا الموعد #رسميا_ميسي_هلالي

بات من المؤكد أن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبا من نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة تاريخية جديدة لدوري روشن.

ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان، ودي ماريا لاعب يوفنتوس من المقرر أن تنتهي عقودهما آخر الموسم الجاري، وخلال الفترة الماضية دارت أنباء قوية عن رغبة الهلال السعودي في حسم صفقة ميسي على غرار صفقة منافسه فريق النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الأسبانية، فيليكس دياز، كشف عن انتهاء نادي الهلال من صفقة بطل العالم بصحبة آنخيل دي ماريا، مشيرا إلى أن والد ميسي أكد أن عودة نجله إلى برشلونة معقدة للغاية.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن ميسي ودي ماريا سوف ينضمان إلى الهلال، مؤكدا: “أنا متأكد من قدوم ميسي إلى الهلال.. ولن يذهب إلى برشلونة.. مسألة أيام".

وأشار إلى أنه بخلاف ميسي ودي ماريا يوجد حديث عن ضم بوسكيتس وجوردي ألبا، مشيرا إلى أن صفقة ميسي سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكدت أن ميسي سوف ينتقل إلى أحد فرق الدوري السعودي، بعد موافقة أسرة ميسي من حيث المبدأ على لعب البرغوث في الدوري السعودي.