السودان.. #البرهان يطالب #الأمم_المتحدة باستبدال المبعوث الأممي فولكر بيرتس

طالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.

وقال البرهان لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال اليوم: “وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد بتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ”يونيتامس".

وأضاف البرهان حسب ما أوردته قناة “الحدث”، إن وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، طالب حاكم إقليم دارفور، بشمول مدن وطرق دارفور بآلية مراقبة وقف إطلاق النار، مضيفا: “ندعو الطرفين لعدم الجنوح في الحرب وسط المدنيين والالتزام باتفاقية جدة ”.

وقال حاكم إقليم دارفور، إن اشتباكات الفاشر تسببت في مقتل 5 مدنيين، مناشدا جميع فئات الشعب في دارفور بالابتعاد عن استغلال الصراع وحرفه لصراع قبلي أو إثني.