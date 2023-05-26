شاهد بالفيديو.. #ريانة_برناوي تنشر لقطات ساحرة لمكة المكرمة من الفضاء: “نور على نور” #عاجل

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، مقطع فيديو لـ مكة المكرمة من الفضاء، بعد مرور محطة الفضاء الدولية فوق مكة اليوم.

وغردت عبر حسابها على "تويتر": "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

ونفذ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي وزملاؤهما من مهمة الفضاء اكسيوم 2 يومهم الكامل الأول من العمليات العلمية والتواصل الإعلامي يوم الأربعاء.

بدأوا في تبادل التحديثات حول جهودهم في محطة الفضاء الدولية (ISS) على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

بدأت برناوي - أول امرأة سعودية في الفضاء وأول عربية على متن محطة الفضاء الدولية - بإجراء تجارب على مجموعة واسعة من التطبيقات العلاجية للمواد النانوية ، مثل توصيل الأدوية وهندسة الأنسجة والطب التجديدي.

أكسيوم - الشركة التي تقف وراء رحلة الفضاء الخاصة - قالت إن برناوي أكملت التجربة، وأنتج أول مادة نانوية للحمض النووي على محطة الفضاء الدولية.

كما أجرى القرني وبرناوي تجربة تشغيل اختبارية لحمولة DreamUp Nanoracks Space Kite، والتي ستظهر السلوك الديناميكي الهوائي للطائرات الورقية في الجاذبية الصغرى.