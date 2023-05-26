بوتين يبلغ رئيس #البرازيل استعداده للحوار بشأن #أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للحوار بشأن أوكرانيا، وذلك في رسالة أبلغها لرئيس البرازيل مؤكدا استعداده للحوار مع أوكرانيا.

وقال وكالة “أسوشيتد برس”، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا، رفض دعوة السفر إلى سان بطرسبرج خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي بوتين.

وجاء رفض رئيس البرازيل بعد أيام فقط من خلاف بين لولا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في اليابان، إذ فشل الاجتماع المخطط له بين الطرفين.

واشتد الصراع في أوكرانيا بعد إرسال الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أسلحة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب التي تشنها روسيا.