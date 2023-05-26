رائدا الفضاء السعوديان #ريانة_برناوي و #علي_القرني يشرعان في مهمتهما العلمية بمحطة الفضاء الدولية #نحو_الفضاء

بدأ رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، في مهمتهما العلمية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، ليدشنا مرحلة تاريخية للمملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء.

ويجري رائدا الفضاء 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 47 مقرًّا تعليميًّا بالمملكة، بشكل تفاعلي مع رواد الفضاء عبر الأقمار الاصطناعية.

وتسهم التجارب التي يشارك فيها الطلاب من المملكة في بناء جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.