الجيش_السوداني يعلن مصادرة أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية عبر البحر الأحمر

أعلن الجيش السوداني، مصادرة شحنة أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية عبر البحر الأحمر، وفق وكالة رويترز.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع السودانية، استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية.

وقال الجيش السوداني: “دعماً للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار فقد تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط صف وجنود معاشي القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية”.

ومن جانبها قالت قوات الدعم السريع، إن استدعاء الجيش السوداني لمتقاعديه أمر خطير ويعكس فشله في ميدان المعركة.