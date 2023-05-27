عبر #بث_مباشر من #الفضاء.. #علي_القرني و #ريانة_برناوي يشاركان طلاب وطالبات #السعودية إجراء تجربة علمية (فيديو وصور)

بدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي قبل قليل، تنفيذ أولى تجارب الطلاب والطالبات في المملكة حول الفضاء.

ودارت التجربة الأولى التي تم تنفيذها بالارتباط اللحظي بين الطلاب ورائدي الفضاء السعوديين عبر خاصية «البث المباشر»، حول «انتشار الألوان السائلة»، وذلك لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

وظهرت «ريانة برناوي» في البث المباشر وهي تشرح للطلاب من داخل محطة الفضاء الدولية، بينما كان الطلاب منهمكون في تنفيذ التجربة، وذلك داخل مراكز مجهزة بتقنيات حديثة، تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، وتمكين الطلاب من مشاركة تجاربهم مع رائدي الفضاء السعوديين.

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء أن هدف هذه التجربة هو «معاينة سلوك المواد السائلة وانتشارها في ظل ظروف الجاذبية الصغرى، ومقارنة سلوكها مع وجود الجاذبية في الأرض».

وبينت أن التجربة تستهدف الطلبة والطالبات من عمر 9 إلى 12 سنة.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم، ينفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، بمشاركة ريانة برناوي وعلي القرني، بدأت بتجربة «انتشار الألوان السائلة»، لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، اليوم، ثم تجربة «الطائرات الورقية الفضائية»، غداً الأحد، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولاً إلى تجربة «أنماط انتقال الحرارة»، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بعد غد الإثنين.