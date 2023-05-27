وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في الخدمة العسكرية لحملة البكالوريوس لعام 1445هـ #عاجل

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول في الخدمة العسكرية لحملة البكالوريوس «دورة الضباط الجامعيين» لعام 1445هـ.

وأوضحت «الدفاع» أن التخصصات المطلوبة تتنوع بين التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية والشرعية والطبية، وذلك على النحو التالي:

التخصصات الإدارية:

إدارة صحية - إدارة مستشفيات - إدارة أعمال - إدارة مخاطر - إدارة عامة - إدارة مشاريع - إعلام - قانون دولي - قانون وعلوم الشرطة - تاريخ - تربية فنية - علاقات دولية - علم الفلك - علوم استراتيجية - علوم بيئية - علوم شرطية تطبيقية - لغة أسبانية - لغة إنجليزية - ترجمة - لغة صينية - لغة تركية - لغة فارسية - لغة فلبينية - مناهج وطرق تدريس - نظم معلومات إدارية - إدارة سلاسل الإمداد والتموين - إدارة مالية - أرصاد جوية - اقتصاد - قانون دولي إنساني - أنظمة - قانون - تربية بدنية - جغرافيا - علاقات عامة - علم المعلومات - المكتبات - علوم البحار - علوم سياسية - لغة إنجليزية - لغة أوردو - لغة تاملي - لغة روسية - لغة فرنسية - محاسبة - موارد بشرية - نظم معلومات جغرافية

التخصصات التقنية

إحصاء - إدارة مصادر معلومات - أمن اتصالات - أمن المعلومات - أمن سبراني - الذكاء الاصطناعي - بحوث وعمليات - تقنية معلومات - رياضيات - علوم حاسب آلي - مصمم جرافيكس - نظم معلومات - هندسة برمجيات - هندسة حاسب آلي - هندسة شبكات - هندسة نظم

التخصصات الهندسية

تقنية الات ومعدات كهربائية - تقنية الكترونيات صناعية وتحكم - تقنية الكترونية - تقنية انتاج - تقنية انتاج كيميائي - تقنية كهربائية - تقنية محركات ومركبات آلية - تقنية ميكانيكية - جيو ماتيكس - جيوفيزياء - فيزياء - كيمياء - كيمياء صناعية - هندسة اتصالات - هندسة التحكم والقياسات - هندسة السلامة - هندسة الكتروميكانيك - هندسة الكترونيات - هندسة انتاج - هندسة بيلية - هندسة زراعية - هندسة صناعية - هندسة طيران - هندسة كهربائية - هندسة كيميائية - هندسة مدنية - هندسة مساحة - هندسة مساحة بحرية - هندسة معمارية - هندسة ميكانيكية - هندسة نووية

التخصصات الشرعية

تخصصات شرعية - علم اجتماع / خدمة اجتماعية - لغة عربية

التخصصات الطبية

زمالة طب ICU كبار - احياء دقيقة - اخصائي طب طوارى - اسنان / استعاضه سنيه - تغذية - زمالة الجراحة العامة - زمالة الطب الباطني - زمالة الطب المهني - زمالة الطب الوقائي - زمالة انف واذن وحنجرة - زمالة جراحة العظام - زمالة طب الأسرة - زمالة طب الأعصاب - زمالة طب التأهيل - زمالة طب التخدير - زمالة طب الطوارى ( كبار) - زمالة طب النفسي - زمالة طب وجراحة العيون - طب أطفال - طب عام - علاج طبيعي - علم نفس - مختبرات - معلومات صحية.