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في مقره السكني.. #بابا_الفاتيكان يستقبل أمين #رابطة_العالم_الإسلامي (صور)

27 مايو 2023 · < 1 minute

استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في مقره السكني بسانتا مارتا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى.

وقال «العيسى» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدتُ بلقاء خاص تميّز بصادق الإخاء وعُمق الحوار مع البابا فرانسيس، في مقره السكني بسانتا مارتا».

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «ناقشنا عدداً من الموضوعات، تناولت قيمنا المشتركة، وتشييد الجسور بين الحضارات، وفق مبادراتٍ فاعلة ومستدامة الأثر».

واختتم رئيس هيئة علماء المسلمين: «أُقَدِّر للبابا فرانسيس استضافته الكريمة ومشاعره النبيلة».