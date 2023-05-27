النصر يمنع #تاليسكا من الغناء في البرازيل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف طريف بطله البرازيلي تاليسكا مهاجم فريق النصر.

وذكر تقرير صحفي برازيلي، أن منظمي المهرجان قاموا بإزالة صورة تاليسكا من بين المغنيين المشاركين، وتم استبداله بمغن آخر، بعد أن رفضت إدارة نادي النصر، سفر اللاعب.

وأشار التقرير، إلى أن وكيل اللاعب البرازيلي، قدم اعتذارا لمنظمي المهرجان، والمقرر إقامته اليوم السبت، بالتزامن مع مباراة النصر أمام الاتفاق المصيرية في دوري روشن.

ويتمتع تاليسكا بموهبة الغناء "الراب" بجانب موهبة كرة القدم، واتضح أنه له عدة ألبومات وأغاني مصورة، كما أنه يتمتع بشعبية جيدة إلى حد ما على الجانب الفني.

ويحل النصر ضيفا على نظيره الاتفاق، اليوم، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة رقم 29 وقبل الأخيرة من دوري روشن.