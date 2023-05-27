تعليم_القصيم يحقق في أزمة العرض المسرحي #أفق.. ويشكل لجنة للإشراف على «احتفالات الإدارة والمدارس»

أعلنت إدارة التعليم في منطقة القصيم، تشكيل لجنة مركزية للإشراف على البرامج الإحتفالية، في إطار متابعته لما أثير حول العرض المسرحي «أفق»، مع استكمال مايلزم نظامًا.

وذكر «تعليم القصيم» في بيان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجه المدير العام للتعليم في منطقة القصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحي «أفق» والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته، واستكمال ما يلزم نظامًا.

كما وجه بتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس، تباشر إعداد ومراجعة المحتوى، بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية.