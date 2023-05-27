طبيب عيون: استخدام الطفل الأجهزة الإلكترونية ينتهي بارتدائه نظارة طبية (فيديو)

حذر استشاري طب عيون الأطفال في مستشفى «الملك خالد التخصصي»، الدكتور عبدالله خان، من أن النظر إلى الأجهزة الإلكترونية الذكية، يعد من أسباب الإصابة بـ«قصر النظر»، بما يعني الحاجة لارتداء نظارة طبية.

وقال د. «خان» في مداخلة مع برنامج «120 دقيقة» على قناة «الإخبارية»: «النظر إلى الأجهزة الإلكترونية والأشياء القريبة بصفة عامة، أحد أسباب الإصابة بقصر النظر، إلى جانب أسباب أخرى مثل العوامل الوراثية وأمراض العيون».

وكشف استشاري طب عيون الأطفال في مستشفى «الملك خالد التخصصي»، عن وجود دراسة تؤكد أن احتمالية الإصابة بـ«قصر النظر» تكون أعلى لمن يجلس في المنزل، بعكس المتعرض لأشعة الشمس، وأخرى تؤكد أن معدل الإصابة بهذا القصر في تزايد ملاحظ خلال السنوات الأخيرة.