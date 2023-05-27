إنجاز تاريخي في انتظار #ليفاندوفسكي مع #برشلونة

كشفت بعض التقارير الصحفية أن البولندى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة ، يقترب من دخول التاريخ حال حصوله على هداف الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

ويقترب ليفاندوفسكي من حسم لقب الهداف، الذى يتصدر ترتيبه بفارق 5 أهداف عن كريم بنزيما.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني بـ23 هدفًا، إذا أنهى الموسم فى مركزه الحالي، سيصبح أول لاعب فى التاريخ يفوز بلقب الهداف 6 مرات متتالية، و7 مرات بشكل عام.

وحصد البولندي، 33 عاما، جائزة الهداف في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند في موسمه الأول، قبل أن يحافظ على هذه الجائزة منذ 2018 حتى 2022، قبل أن ينضم إلى برشلونة فى الصيف الماضي.