الأرصاد يعلن حالة الطقس المتوقعة على عدة مناطق بـ #المملكة خلال الساعات القادمة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة، إذ توقع في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم السبت هطولَ أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة.

وقال المركز إن تأثير الأمطار يشمل نشاطًا للرياح السطحية وتدنِّيًا في مدى الرؤية، مشيرا إلى أن الحالة تشمل المدينةَ المنورة ومحافظات بدر وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد والعيص.

وأوضح أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة الواحدة صباحًا وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء غد الأحد.

وتشهد منطقة نجران أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، غدا الأحد.

كما تشهد منطقة الرياض يوم غد الأحد هطول أمطار يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.