مبلغ خيالي.. مختص يكشف عن الدخل الشهري للعمل بمجال التكييف

كشف عبدالله السديس، المختص في مجال التكييف، عن الدخل الشهري للعامل في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدخل ممتاز جدا للعامل ويتراوح بين 90 إلى 100 ألف ريال.

وقال المختص في مجال التكييف في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "الدخل الشهري من العمل في مجال التكييف يصل لـ100 ألف ريال".

وأكد عبدالله السديس أن متوسط العمر الافتراضي للتكييف يصل إلى 13 سنة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه نقص فريون بالتكييف.

وأضاف: "نصف جودة التكييف في تركيبه، واختيار نوع التكييف يحكمه نوع الاحتياج والاستخدام".