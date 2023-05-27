شاطئ ومسبح مستوحى من #الريفيرا.. #بوغاتي و #بن_غاطي تعلنان عن أغلى شقة سكنية في #دبي

تعاونت شركة صناعة السيارات الرياضية الفرنسية "بوغاتي" مع شركة العقارات "بن غاطي" في الإمارات لبناء برج سكنى للسيارة الأغلى في التاريخ.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعادة تصور "فن الحياة" في قلب دبي.. أول مساكن بوغاتي الواقعة في المنطقة الرئيسية من الخليج التجاري هي نتيجة للتعاون مع المطور العقاري في دبي بن غاطي".

وأضافت: "مع شاطئ ومسبح مستوحى من الريفيرا، ونادي أعضاء خاصين ومصعدين للسيارات من المرآب إلى البنتهاوس، تتميز BUGATTI Residences أيضًا بمجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا لسكانها، ويهدف المفهوم إلى خلق جو الريفيرا الفرنسية بينما يشير المبنى نفسه إلى عناصر علامة بوغاتي التجارية الشهيرة".

ويضم المشروع 171 منزلاً فخماً بتصاميم مستوحاة من الريفييرا الفرنسية و11 بنتهاوس، ويصل سعر الشقة في المشروع إلى 750.000.000 مليون درهم اماراتي أي ما يوازي 223.000.000 مليون دولار.