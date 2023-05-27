كيف يستحم #علي_القرني و #ريانة_برناوي في الفضاء؟ (فيديو) #نحو_الفضاء

كشف رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، عن طريقة الاستحمام والاغتسال أثناء وجودهما في محطة الفضاء الدولية.

وفي أول أيام تنفيذ التجارب العلمية بين الطلاب في المملكة ورائدي الفضاء السعوديين بالارتباط اللحظي، سألت الطالبة "لينا بحيص" رائد الفضاء علي القرني كيف تستحم في الفضاء؟

وأجاب علي القرني قائلا: "نستخدم الفوط المبللة للنظافة.. وبسبب انعدام الجاذبية حركة السوائل تتغير نتيجة التوتر السطحي.. لا يوجد قدرة لصب المياه للاستحمام والاغتسال ويوجد فوط خاصة بها مادة مشابهة للصابون تستخدم في الاستحمام".

واليوم السبت، نفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانه البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وكانت التجربة الأولى "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم.