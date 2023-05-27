طريقة غريبة لنوم #علي_القرني و #ريانة_برناوي في الفضاء (فيديو) #نحو_الفضاء

واصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، كشف أسرار الفضاء خلال التجربة العلمية مع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.

ونفذت وزارة التعليم تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، من خلال الارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانه البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وخلال التجربة سألت الطالبة "دانة المالكي" رائدي الفضاء "كيف تنامون في الفضاء"؟.

أجابت رائدة الفضاء ريانة برناوي على السؤال قائلة: "النوم في الفضاء مختلف عن الأرض، وننام داخل كيس به حبال للتثبيت بالمكان كي لا نستيقظ في آخر المحطة".