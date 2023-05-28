بشق الأنفس.. “#بايدن” ورئيس مجلس النواب الأمريكي يتوصلان لاتفاق لرفع #سقف_الدين

توصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

وقال "مكارثي" في تغريدة على "تويتر": "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل، وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

وكان بايدن ومكارثي قد أجريا اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة السبت لمناقشة الاتفاق.