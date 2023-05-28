بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في #تركيا

انطلقت منذ قليل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية ، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الرياض.

وفى أخر استطلاع رأى قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدما مريحا بخمس نقاط على منافسه كمال كليتشدار أوغلو ، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 بالمئة المطلوبة لحسم الجولة الأولى.

وكليتشدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

و حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في التصويت والإقبال على الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.