هل تؤدي أمراض #الجهاز_الهضمي لضيق التنفس؟.. استشاري يوضح (#فيديو)

كشف استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي مدى تأثير أمراض الجهاز الهضمي على التنفس.

وقال في مقطع فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إن هناك أمراض كثيرة تصيب الجهاز الهضمي تؤدي إلى ضيق التنفس، موضحا أن من بين هذه الأمراض ارتجاع المريء و القولون العصبي.

وأكد أن هناك كذلك أمراض تصيب الجهاز الهضمي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في الرئتين وكذلك اضطرابات في نبضات القلب.