بـ43 مئوية.. #مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بتسجيلها 43 درجة مئوية، فيما سجلت كلا من الرياض والمدينة المنورة والرياض 41 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن أدنى درجة حرارة سجلتها اليوم كلا من مدينة أبها والباحة حيث سجلتا 17 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية, وجريان للسيول وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدن المملكة اليوم: