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لماذا #محطة_الفضاء_الدولية لا تسقط على #الأرض؟..”على القرني” يجيب (#فيديو)

28 مايو 2023 · < 1 minute

أجاب رائد الفضاء على القرني على استفسار أحد الطالبات عبر بث مباشر معه من محطة الفضاء الدولية بشأن السبب في عدم سقوط محطة الفضاء الدولية على الكرة الأرضية.

وأكد "القرني"، أن محطة الفضاء الدولية تطير على سرعة 28 ألف كيلو متر وفي حال زيادة السرعة ستطير وتخرج تماما من جاذبية الكرة الأرضية وتسقط وفى حال تم تقليل السرعة فإنها سوف تسقط على الأرض وتخرج من مدارها المحدد.

وكانت طالبة تسألت قائلة : "كيف المحطة الفضائية لا تطير بعيدًا في الفضاء؟"