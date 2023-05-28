أردوغان: الانتخابات تأكيد للديمقراطية.. و #أوغلو للأتراك: شاركوا للقضاء على «النظام الاستبدادي»

رأى الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات التركية تأكيد على العملية الديمقراطية في البلاد.

وقال «أردوغان» في تصريحات عقب إدلائه بصوته في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية قبل قليل، داخل أحد مراكز الاقتراع في إسطنبول: «نحن الآن أمام مرشحين اثنين للرئاسة، ونتوقع عملية انتخابية سلسة وإعلانا سريعا للنتائج».

وأضاف: «الناخبون يشهدون لأول مرة جولة الإعادة في هذا النظام الجديد، وبصفة عامة، الانتخابات تأكيد على العملية الديمقراطية في تركيا، خاصة أننا نشهد إقبالاً كبيراً على عملية التصويت في الانتخابات».

في المقابل، قال منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو: «أدعو الجميع إلى المشاركة من أجل ديمقراطية حقيقية والقضاء على (النظام الاستبدادي)».

وأضاف «أوغلو» عقب إدلائه بصوته: «ستحل الحرية على بلادنا».

وأدلى «أردوغان» و«أوغلو» بصوتهما في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، داخل مركز الاقتراع في إسطنبول، بعد أن وصلا في وقت متزامن تقريباً.