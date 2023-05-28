أمانة العاصمة المقدسة تحشد 22 ألف شخص استعداداً لموسم الحج

أنهت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لموسم حج 1444هـ، ووضعت خطط وبرامج عمل كفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إن الأمانة حشدت طاقاتها البشرية والآلية كافة، مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، استعداداً لتقديم أعلى مستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

الأفراد

وأوضح لوكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمانة جهزت بلدياتها الفرعية البالغ عددها 13 بلدية و3 بلديات تابعة، إضافة إلى 28 مركز خدمات بالمشاعر المقدسة، وهي موزعة توزيعاً جغرافياً بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية، لافتاً إلى حشد 22 ألف شخص لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات، من بينهم 3159 فرداً من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، و3600 فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، و500 فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين، فضلاً عن أكثر من 14.000 فرد من منسوبي مقاول النظافة، موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و300 فرد مساندين من الكشافة.

المعدات

وقال المتحدث الرسمي إنه في مجال النظافة تم تجهيز أحدث المعدات، مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ مثل الأمطار أو الحرائق لا سمح الله، أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة.

وأضاف: «كما يتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم دعم المشاعر المقدسة بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة، إلى جانب دعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات والشيولات وغيرها، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة تواجد الحجاج

كما تم تجهيز 110 من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت النفايات بعد كبسها بمشعر منى، لمواجهة صعوبة حركة المعدات، والاستفادة من الصناديق الضاغطة البالغ عددها 1070 صندوقاً، و9 تريلات كبيرة ضاغطة، و4 محطات انتقالية ، وحوالي 40,000 حاوية بسعة 240 لتراً.

الرقابة على الأسواف والمحال التجارية

وهيأت الأمانة عدداً من الفرق واللجان لمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة، مع تجهيز مختبرات حديثة متنقله وبتقنيات عالية لإجراء تحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولاً بأول، ومصادرة المواد التالفة.

وتم وضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محال بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة والمباسط الموسمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى الإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، ووفق أعلى الطاقات التشغيلية خلال الموسم، وهي 5 مجازر في منطقة المعيصم، تستوعب في مجملها أكثر من (1.020.000) رأس في اليوم الواحد.

وتضمنت الخطة متابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مثل الطرق وشبكات الإنارة وصيانة شبكة الأنفاق والجسور ودورات المياه العامة وغيرها من المرافق.

كما تم تخصيص فرق فنية لمعالجة البلاغات الواردة عن طريق عمليات الأمانة بشكل سريع، إلى جانب تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة متواجدة على مدار 24 ساعة وهي مزودة بالأفراد والمعدات لمواجهة الحالات الطارئة كالحرائق والانهيارات والأمطار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من خلال ضباط الاتصال بالأمانة.