القهوة_السعودية و #التمر_الصقعي يظهران في #الفضاء.. لأول مرة (فيديو) #عاجل

ظهرت القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية لأول مرة.

واستعرض رائد الفضاء السعودي علي القرني المشروبات والأكلات التي يتناولونها في محطة الفضاء الدولية، وكان من بينها القهوة السعودية.

وقال «علي» وهو يُمسك بالقهوة السعودية بين يديه: «هذه قهوة سعودية أنا وريانة جبناها لأول مرة في محطة الفضاء الدولية».

وأضاف: «بالنسبة للأكل لدينا نوعان، أكل مجفف يحتاج إلى إضافة مياه فقط، والثاني أكل شبه جاهز، لا يحتاج سوى إعادة التسخين حتى يصبح جاهزاً».

وواصل: «مع القهوة أكيد جبنا التمر الصقعي.. وقهوينا فيه بشكل يومي».

جاء ذلك في إطار التجربة العلمية الثانية التي أجراها رائدا الفضاء السعوديين مع عدد من طلاب المملكة، عن «الطائرات الورقية»، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.

وينفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، بمشاركة ريانة برناوي وعلي القرني، بدأت بتجربة «انتشار الألوان السائلة» لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، أمس، ثم تجربة «الطائرات الورقية الفضائية»، اليوم الأحد، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولاً إلى تجربة «أنماط انتقال الحرارة»، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، غداً الإثنين.