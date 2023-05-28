مخبأة في تجاويف صهريج.. إحباط تهريب 101 كيلو من #القات في #فيفا

ألقت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان، القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه 101 كيلو جرام من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف صهريج مياه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.