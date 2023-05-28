موعد مباراة #الاتحاد و #أوكلاند_سيتي في #كأس_العالم_للأندية

حجز فريق الاتحاد مقعده فى بطولة كأس العالم للأندية، التى تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023..

وتأكدت مشاركة نادي الاتحاد فى كأس العالم للأندية، ممثلا للدولة المستضيفة، بالإضافة إلى أوراوا ريد اليابانى حامل لقب دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

ومن المنتظر أن يبدأ نادي الاتحاد مشواره في بطولة مونديال الأندية من الدور التمهيدي، وفقا للوائح فيفا، حيث يواجه أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر 2023 فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.