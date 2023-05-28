تخفيض السقف الأعلى لتكاليف #الاستقدام من #الفلبين إلى 15900 ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين، ليصبح 15900 ريال، بدلاً من السقف السابق البالغ 17288 ريالاً، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

وأوضحت «الموارد البشرية» أن ذلك يأتي استمراراً لعمل الوزارة على تطوير القطاع، وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

وألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6,900 ريال، ومن سيراليون 7,500 ريال، ومن بوروندي 7,500 ريال، ومن أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870ريالاً، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

كما يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيتها، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وبما يتناسب معها، مع التشديد على جميع المتعاملين بضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، على أن تتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».