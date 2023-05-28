مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11138 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11138.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العالمية، والدوائية، وعناية، وسيسكو، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب، والخليج للتدريب، وأيان، ومجموعة الحكير، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و5.37%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: جبل عمر ، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 26.27 نقطة ليقفل عند مستوى 21053.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم.