229 مشروعًا ومبادرة تنموية.. وفد سعودي في #روما يستعرض الجهود السعودية لدعم #اليمن

التقى وفد سعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، بلجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية، الممثلة برئيس اللجنة ماركو أوسناتو، في العاصمة الإيطالية روما. وشدد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مع بحث سبل وأوجه التعاون بين الجانبين في عدة مجالات.

واجتمع الوفد السعودي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، ونائب المدير التنفيذي، راميرو لوبيز دا سيلفا، في مقر البرنامج بمدينة روما، لبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشملت اجتماعات الوفد السعودي أيضاً: المدير العام للشؤون السياسية والأمنية لدى وزارة الخارجية الإيطالية، السفير باسكوالي فيرارا، ونائب المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بالوزارة المدير المركزي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، ألفريدو كونتي، علاوة على لقاءات مع عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، السناتور إنريكو بورغي، وعددٍ من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وعقد الوفد اجتماعًا مع عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، السيناتور لوسيو مالان، وآخر مع المبعوث الإيطالي الخاص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلف بشؤون اليمن وأفغانستان، جيانفرانكو بتروسيلا، وثالث مع عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سالفاتوري كاياتا، بجانب عقد اجتماع المائدة المستديرة، بالتعاون مع مؤسسة «Med Or»، الذي ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوفد خلال الاجتماعات المنعقدة جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية في الجمهورية اليمنية، وبحث سبل دعم السلام في اليمن، إضافة إلى استعراض دعم المملكة التنموي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في7 قطاعات أساسية هي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي أسهمت في تحسين الحياة اليومية بمختلف المحافظات اليمنية، ورفع كفاءة البنى التحتية للقطاعات الأساسية والحيوية هناك.

كما قدم الوفد تعريفًا عن دور الدعم المقدم من المملكة وإسهاماته الفاعلة في تحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع المحافظات اليمنية.