أمير_قطر يوجه رسالة لـ #أردوغان قبيل إعلان نتائج الانتخابات التركية

هنا أمير قطر، الأمير تميم بن حمد، الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه برئاسة تركيا قبيل إعلان نتائج الانتخابات التركية.

وقال تميم بن حمد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

وقالت هيئة الانتخابات التركية، إن أردوغان متقدم بنسبة 54.47% على منافسه كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 95% من أصوات الناخبين.