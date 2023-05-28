وفاة وزير الزراعة والمياه السابق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ

توفي مساء اليوم الأحد، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، وزير الزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً، عن عمر ناهز 83 عاما.

وولد وزير الزراعة والمياه السابق في الطائف عام 1361هــ، وتعلم في مكة المكرمة إذ أنهى تعليمه الابتدائي والمتوسط قبل أن ينهي تعليمه الثانوي في الرياض، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة تكساس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965م.

وتولّى “عبد الرحمن آل الشيخ” عضوية هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وعميد كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووكيل جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية، وشغل منصب وزير الصحة بالنيابة.

وتولى وزارة الزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي.