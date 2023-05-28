4 بطاقات لسائقي مركبات النقل لتنظيم عملهم.. تعرف على مدتها وطريقة الحصول عليها

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن 4 بطاقات للسائقين تساهم في تنظيم عمل قائدي مركبات النقل، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية، وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز متطلبات السلامة.

وعبر حسابها على موقع "تويتر"، نشرت "إنفوغراف" يتضمن تفاصيل عدة عن البطاقات الأربع.

بطاقة السائق المؤقتة

يتم إصدارها للسائقين في نشاط نقل البضائع بشكل مؤقت ولمن يحمل تأشيرة سائق ورخصة سير دولية وتكون مدتها 90 يوماً غير قابلة للتجديد ويسمح بمزاولة النشاط بها.

بطاقة السائق الموسمية

يتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص بشكل موسمي لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي لاستخدامها في المواسم كموسم الحج والعمرة، وتكون مدتها 90 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويسمح بمزاولة النشاط بها.

بطاقة السائق السنوية

يتم إصدارها للسائقين في الأنشطة المذكورة آنفًا وبشكل سنوي بغرض مزاولة النشاط ومدتها سنة قابلة للتجديد ويسمح بمزاولة النشاط بها.

بطاقة السائق المقيّدة

يتم إصدارها للسائقين في نشاط نقل البضائع بغرض إنجاز المعاملات الحكومية وتكون مدتها 30 يوماً غير قابلة للتجديد ولا يسمح بمزاولة النشاط بها.

ودعت "الهيئة العامة للنقل" المنشآت والأفراد في أنشطة النقل بالحافلات (النقل المتخصص والتعليمي)، ونشاط نقل البضائع، وكذلك نشاط سحب المركبات إلى إصدار بطاقات السائقين التي تمكنهم من مزاولة أنشطة النقل، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للسائقين، وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.