وزير العدل: القضاء في المملكة يتمتع بجميع الضمانات التي تحفظ الحقوق وتحقق الطمأنينة للمجتمع

قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن القضاء في المملكة يتمتع بجميع الضمانات التي تحفظ الحقوق وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.

وتحدث عن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية في القطاعات العدلية، خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم.

وقال إنها لم تكن للتم إلا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ووولي عهده الأمين، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى مراحل من النضج والجودة العالية.

وأكد أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية، لأنه ليس دور إشرافي متعلق بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواءً الانضباطية أو الإجرائية بحيث يتأكد بأن القضايا تسير بانتظام.