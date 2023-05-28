أردوغان يوجه رسالة لمتضرري الزلزال المدمر بعد فوزه في الانتخابات التركية

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى المتضررين من الزلزل المدمر الذي ضرب بلاده قبل أشهر.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره المتجمعين أسفل منزله في إسطنبول من أجل الاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية: “ سنحل مواضيع مساكن متضرري مناطق الزلزال خلال عام واحد”.

وأضاف أردوغان: "نعد الشعب التركي بتنفيذ الوعود التي أطلقناها في الحملة الانتخابية"، مواصلا: “خطاب الشرفة سيكون في المجمع الرئاسي في أنقرة وسنرسل صوتنا للعالم”.

وكشفت المؤشرات الأولية عن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التركية.