الرياض من الفضاء.. صورة مذهلة التقطها #علي_القرني

التقط رائد الفضاء السعودي علي القرني صورة للعاصمة الرياض من محطة الفضاء الدولية.

ويواصل رائد الفضاء السعودي علي القرني، إجراء التجارب العلمية التي تم تكليف طاقم مهمة "Ax-2" بها خلال مهمتهم في محطة الفضاء الدولية، وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء رسميا بدء "القرني" في تجربة قياس الحدقة لقياس الضغط داخل الجمجمة، وتستهدف تلك التجربة تعزيز عنصر الأمن في الرحلات المستقبلية للفضاء.

وتعتزم هيئة الفضاء السعودية إقامة سلسلة من المعارض في الرياض وجدة والظهران بالتزامن مع إطلاق مهمة المملكة إلى الفضاء.

تهدف فعاليات "سعودي نحو الفضاء" ، التي ستقام في الفترة من 21 مايو إلى 2 يونيو ، إلى إتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف الكون والتعرف على رحلة الفضاء وتاريخها.

وتستهدف المعارض بشكل خاص الشباب ، وستسلط الضوء أيضًا على المساهمات البحثية للبلاد والأثر العلمي في هذا القطاع.

أعلن مسؤولو الهيئة ، عند الإعلان عن المبادرة ، أن المعارض ستتضمن تجارب وفعاليات تناسب جميع الأعمار ، مثل ألعاب الواقع الافتراضي ، وتدريب رواد الفضاء ، وكيفية النوم في الفضاء.

وفي هذا الأسبوع ، وصلت النساء السعوديات حرفياً إلى آفاق جديدة. حيث استبدلت ريانة برناوي، باحثة السرطان البالغة من العمر 34 عامًا، مكان عملها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بمعمل متنقل في محطة الفضاء الدولية (ISS).

لمدة 10 أيام ، ستجري أبحاثًا وتستضيف جلسات أسئلة وأجوبة مع الطلاب السعوديين عبر محطة إذاعية ISS. لقد بدأت بالفعل في التغريد من الفضاء الخارجي ، ومشاركة صور سيلفي مع الجمهور العالمي على الأرض وعرضت عليهم ليس فقط أعمالها ولكن أيضًا أقراط جدتها.