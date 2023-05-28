أول تعليق من #كليجدار_أوغلو بعد خسارته #الانتخابات_التركية لصالح #أردوغان

عقد مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية التركية، كمال كيليجدار أوغلو، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وحسم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه وفق المؤشرات الأولية.

وقال كيليجدار أوغلو، إنه لن يقبل للأتراك أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثالثة، موضحا أن المعارضة التركية تعرضت لضغوطات خارجة عن القانون.

وأضاف كيليجدار أوغلو: “عشنا انتخابات شرسة وعلينا الدفاع عن الديمقراطية.. سأواصل القتال من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي”.

وواصل المرشح الخاسر في الانتخابات التركية: “حريصون على تحقيق حقوق الشعب التركي.. كانت لدي إرادة كبيرة بتغيير النظام الرئاسي في تركيا".