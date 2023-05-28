بالدموع.. نجما #برشلونة في ليلة وداع الجماهير أمام #ريال_مايوركا

ودع الثنائي جوردي ألبا وبوسكيتس جماهير برشلونة بالدموع في مباراة ريال مايوركا اليوم بعد الإعلان عن رحيلهما بشكل رسمي.

وحقق فريق برشلونة فوزاً مستحقاً على حساب نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

أحرز أهداف فريق برشلونة كل من: النجم الشاب أنسو فاتي "هدفين"، وبابلو مارتن بابيز، في الدقائق 1، 24 و70 على التوالي، بينما تلقى لاعب ريال مايوركا أمات دييديو الطرد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ويعتلي فريق برشلونة، بطل الدوري الإسباني، جدول ترتيب المسابقة الموسم الجاري 2022-2023، برصيد 88 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا فى المركز الـ12 برصيد 47 نقطة.