مباحثات بين #بوينج و #طيران_الرياض لبيع 150 طائرة ماكس 737

تسعى شركة بوينج الأمريكية إلى عقد ثاني صفقة كبرى لها في المملكة العربية السعودية هذا العام، إذ تجري شركة صناعة الطائرات الأمريكية محادثات لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها 737 ماكس لبدء تشغيل شركة طيران الرياض.

وقالت مصادر لـ"بلومبرج"، إن شركة طيران الرياض ترغب في شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة ذات ممر واحد، لكن المحادثات ما زالت معقدة.

وطائرة “بوينج 737 ماكس” تعد النسخة الجديدة من طائرات “بوينج 737” التي طورتها الشركة الأمريكية، إذ أن النسخة المتطورة من بوينج 737 الجيل القادم ستكون الجيل الرابع في سلسلة بوينج 737.

والتغيير الأساسي في “الماكس” هو الاستعمال الأوسع والأكثر كفاءة لمحركات ليب-1 بي، كما أن جسم الطائرة حصل أيضا على بعض التعديلات.