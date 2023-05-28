أخبار دوليّة

دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية #دمشق ومحيطها

28 مايو 2023 · < 1 minute

أعلن التلفزيون السوري سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق ومحيطها.