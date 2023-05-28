ميلان يحسم قمة #يوفنتوس بهدف في #الدوري_الإيطالي

تغلب فريق ميلان على يوفنتوس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء

بهذه النتيجة ضمن نادي ميلان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة من ختام منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023

وتقلص رصيد يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب، بعد خصم عشر نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، قبل أن يتلقى الفريق خسارة موجعة ويسقط على ملعب إمبولي 1 /4 يوم الاثنين الماضي